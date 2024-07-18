Евро в оманские риалы

Сконвертируйте EUR в OMR по реальному обменному курсу

1 000 eur
420,043 omr

€1,000 EUR = ر.ع.0,4200 OMR

Среднерыночный курс в 14:43
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1 EUR в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,42000,4200
Низкий0,41120,4102
В среднем0,41530,4152
Изменить1.61%2.39%
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Соотношение 1 EUR к OMR

За последние 30 дней максимальный курс EUR к OMR составил 0,4200, а минимальный — 0,4112. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4153. Изменение курса EUR к OMR в процентном соотношении составило 1.61.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к OMR составил 0,4200, а минимальный — 0,4102. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4152. Изменение курса EUR к OMR в процентном соотношении составило 2.39.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,3783,6241,485156,5253,929
1 GBP1,29811,1481,778108,5471,928203,1775,101
1 CHF1,1310,87111,54994,5491,679176,9744,443
1 CAD0,730,5620,646161,0571,084114,2852,869

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Как произвести расчет конвертации из евро в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Оманский риал
1 EUR0,42004 OMR
5 EUR2,10022 OMR
10 EUR4,20043 OMR
20 EUR8,40086 OMR
50 EUR21,00215 OMR
100 EUR42,00430 OMR
250 EUR105,01075 OMR
500 EUR210,02150 OMR
1000 EUR420,04300 OMR
2000 EUR840,08600 OMR
5000 EUR2 100,21500 OMR
10000 EUR4 200,43000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Евро
1 OMR2,38071 EUR
5 OMR11,90355 EUR
10 OMR23,80710 EUR
20 OMR47,61420 EUR
50 OMR119,03550 EUR
100 OMR238,07100 EUR
250 OMR595,17750 EUR
500 OMR1 190,35500 EUR
1000 OMR2 380,71000 EUR
2000 OMR4 761,42000 EUR
5000 OMR11 903,55000 EUR
10000 OMR23 807,10000 EUR