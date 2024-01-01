2 000 оманских риалов в евро

Сконвертируйте OMR в EUR по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = €2,423 EUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 OMR в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,42302,4230
Низкий2,37542,3208
В среднем2,39652,3616
Изменение2.00%2.02%
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Соотношение 1 OMR к EUR

За последние 30 дней максимальный курс OMR к EUR составил 2,4230, а минимальный — 2,3754. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,3965. Изменение курса OMR к EUR в процентном соотношении составило 2.00.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к EUR составил 2,4230, а минимальный — 2,3208. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,3616. Изменение курса OMR к EUR в процентном соотношении составило 2.02.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Евро
1 OMR2,42296 EUR
5 OMR12,11480 EUR
10 OMR24,22960 EUR
20 OMR48,45920 EUR
50 OMR121,14800 EUR
100 OMR242,29600 EUR
250 OMR605,74000 EUR
500 OMR1 211,48000 EUR
1000 OMR2 422,96000 EUR
2000 OMR4 845,92000 EUR
5000 OMR12 114,80000 EUR
10000 OMR24 229,60000 EUR
Обменные курсы Евро / Оманский риал
1 EUR0,41272 OMR
5 EUR2,06360 OMR
10 EUR4,12719 OMR
20 EUR8,25438 OMR
50 EUR20,63595 OMR
100 EUR41,27190 OMR
250 EUR103,17975 OMR
500 EUR206,35950 OMR
1000 EUR412,71900 OMR
2000 EUR825,43800 OMR
5000 EUR2 063,59500 OMR
10000 EUR4 127,19000 OMR