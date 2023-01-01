Оманские риалы в долларов сша

Сконвертируйте OMR в USD по реальному обменному курсу

1000 omr
2597.50 usd

1.00000 OMR = 2.59750 USD

Среднерыночный курс в 22:41 UTC
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График изменения обменного курса OMR к USD

1 мин. назад 1 OMR → 0 USD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074789.08621.458051.678690.9589518.5319
1GBP1.1615811.24835103.4811.693641.949941.1138921.5263
1USD0.93050.801057182.8941.35671.562010.892317.2438
1INR0.01122510.009663640.012063610.01636670.01884350.01076430.208022

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в долларов сша

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Доллар США
1 OMR2.59750 USD
5 OMR12.98750 USD
10 OMR25.97500 USD
20 OMR51.95000 USD
50 OMR129.87500 USD
100 OMR259.75000 USD
250 OMR649.37500 USD
500 OMR1298.75000 USD
1000 OMR2597.50000 USD
2000 OMR5195.00000 USD
5000 OMR12987.50000 USD
10000 OMR25975.00000 USD
Обменные курсы Доллар США / Оманский риал
1 USD0.38499 OMR
5 USD1.92492 OMR
10 USD3.84985 OMR
20 USD7.69970 OMR
50 USD19.24925 OMR
100 USD38.49850 OMR
250 USD96.24625 OMR
500 USD192.49250 OMR
1000 USD384.98500 OMR
2000 USD769.97000 OMR
5000 USD1924.92500 OMR
10000 USD3849.85000 OMR