Оманские риалы в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте OMR в GBP по реальному обменному курсу

1000 omr
2081 gbp

1.00000 OMR = 2.08100 GBP

Среднерыночный курс в 2:54 UTC
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График изменения обменного курса OMR к GBP

1 мин. назад 1 OMR → 0 GBP
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.0745589.07051.457791.678590.958818.5322
1GBP1.1615811.2482103.4651.693371.949861.1137221.5271
1USD0.930650.801154182.8911.356651.562130.8922517.2465
1INR0.01122710.009665150.01206410.01636670.01884560.01076410.208062

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Британский фунт стерлингов
1 OMR2.08100 GBP
5 OMR10.40500 GBP
10 OMR20.81000 GBP
20 OMR41.62000 GBP
50 OMR104.05000 GBP
100 OMR208.10000 GBP
250 OMR520.25000 GBP
500 OMR1040.50000 GBP
1000 OMR2081.00000 GBP
2000 OMR4162.00000 GBP
5000 OMR10405.00000 GBP
10000 OMR20810.00000 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Оманский риал
1 GBP0.48054 OMR
5 GBP2.40269 OMR
10 GBP4.80538 OMR
20 GBP9.61076 OMR
50 GBP24.02690 OMR
100 GBP48.05380 OMR
250 GBP120.13450 OMR
500 GBP240.26900 OMR
1000 GBP480.53800 OMR
2000 GBP961.07600 OMR
5000 GBP2402.69000 OMR
10000 GBP4805.38000 OMR