10 оманских риалов в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте OMR в GBP по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = £2,010 GBP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к GBP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GBP
1 OMR в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,01612,0338
Низкий1,98781,9344
В среднем2,00041,9837
Изменение1.13%-1.16%
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Соотношение 1 OMR к GBP

За последние 30 дней максимальный курс OMR к GBP составил 2,0161, а минимальный — 1,9878. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0004. Изменение курса OMR к GBP в процентном соотношении составило 1.13.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к GBP составил 2,0338, а минимальный — 1,9344. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9837. Изменение курса OMR к GBP в процентном соотношении составило -1.16.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Британский фунт стерлингов
1 OMR2,01027 GBP
5 OMR10,05135 GBP
10 OMR20,10270 GBP
20 OMR40,20540 GBP
50 OMR100,51350 GBP
100 OMR201,02700 GBP
250 OMR502,56750 GBP
500 OMR1 005,13500 GBP
1000 OMR2 010,27000 GBP
2000 OMR4 020,54000 GBP
5000 OMR10 051,35000 GBP
10000 OMR20 102,70000 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Оманский риал
1 GBP0,49745 OMR
5 GBP2,48723 OMR
10 GBP4,97446 OMR
20 GBP9,94892 OMR
50 GBP24,87230 OMR
100 GBP49,74460 OMR
250 GBP124,36150 OMR
500 GBP248,72300 OMR
1000 GBP497,44600 OMR
2000 GBP994,89200 OMR
5000 GBP2 487,23000 OMR
10000 GBP4 974,46000 OMR