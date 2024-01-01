Yemen riyalinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile OMR → GBP çevirin

1.000 omr
2.064,49 gbp

1.00000 OMR = 2.06449 GBP

16:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.0757589.31661.452851.652580.9474118.3749
1 GBP1.1695311.25815104.4611.699191.932791.1080221.4905
1 USD0.92960.794818183.02731.350551.536220.8807517.081
1 INR0.01119610.009572970.012044210.01626630.01850250.0106080.205728

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / İngiliz Pound Sterlini
1 OMR2.06449 GBP
5 OMR10.32245 GBP
10 OMR20.64490 GBP
20 OMR41.28980 GBP
50 OMR103.22450 GBP
100 OMR206.44900 GBP
250 OMR516.12250 GBP
500 OMR1032.24500 GBP
1000 OMR2064.49000 GBP
2000 OMR4128.98000 GBP
5000 OMR10322.45000 GBP
10000 OMR20644.90000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Umman Riyali
1 GBP0.48438 OMR
5 GBP2.42191 OMR
10 GBP4.84381 OMR
20 GBP9.68762 OMR
50 GBP24.21905 OMR
100 GBP48.43810 OMR
250 GBP121.09525 OMR
500 GBP242.19050 OMR
1000 GBP484.38100 OMR
2000 GBP968.76200 OMR
5000 GBP2421.90500 OMR
10000 GBP4843.81000 OMR