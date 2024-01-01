Yemen riyalinden Euroya

Reel döviz kuru ile OMR → EUR çevirin

1.000 omr
2.414,54 eur

1.00000 OMR = 2.41454 EUR

16:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0757589.3171.452851.652580.9473718.375
1 GBP1.1694711.25805104.4531.699061.932641.1079221.4889
1 USD0.92960.794881183.02771.350551.536220.8806517.0811
1 INR0.01119610.009573680.012044210.01626630.01850250.01060670.205728

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Euro
1 OMR2.41454 EUR
5 OMR12.07270 EUR
10 OMR24.14540 EUR
20 OMR48.29080 EUR
50 OMR120.72700 EUR
100 OMR241.45400 EUR
250 OMR603.63500 EUR
500 OMR1207.27000 EUR
1000 OMR2414.54000 EUR
2000 OMR4829.08000 EUR
5000 OMR12072.70000 EUR
10000 OMR24145.40000 EUR
Çevrim kurları Euro / Umman Riyali
1 EUR0.41416 OMR
5 EUR2.07079 OMR
10 EUR4.14158 OMR
20 EUR8.28316 OMR
50 EUR20.70790 OMR
100 EUR41.41580 OMR
250 EUR103.53950 OMR
500 EUR207.07900 OMR
1000 EUR414.15800 OMR
2000 EUR828.31600 OMR
5000 EUR2070.79000 OMR
10000 EUR4141.58000 OMR