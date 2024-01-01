Yemen riyalinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile OMR → AUD çevirin

1.000 omr
3.989,61 aud

1.00000 OMR = 3.98961 AUD

16:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855131.0759589.33181.453121.652640.94738518.3729
1 GBP1.1694111.25825104.4671.699331.932651.1078821.4859
1 USD0.929450.794755183.0261.350551.535980.8805517.076
1 INR0.01119420.009572360.012044410.01626660.01850.01060570.205671

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Avustralya Doları
1 OMR3.98961 AUD
5 OMR19.94805 AUD
10 OMR39.89610 AUD
20 OMR79.79220 AUD
50 OMR199.48050 AUD
100 OMR398.96100 AUD
250 OMR997.40250 AUD
500 OMR1994.80500 AUD
1000 OMR3989.61000 AUD
2000 OMR7979.22000 AUD
5000 OMR19948.05000 AUD
10000 OMR39896.10000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Umman Riyali
1 AUD0.25065 OMR
5 AUD1.25326 OMR
10 AUD2.50651 OMR
20 AUD5.01302 OMR
50 AUD12.53255 OMR
100 AUD25.06510 OMR
250 AUD62.66275 OMR
500 AUD125.32550 OMR
1000 AUD250.65100 OMR
2000 AUD501.30200 OMR
5000 AUD1253.25500 OMR
10000 AUD2506.51000 OMR