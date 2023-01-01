bin Yemen riyalinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile OMR → AUD çevirin

1000 omr
4037.26 aud

1.00000 OMR = 4.03726 AUD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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OMR → AUD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 AUD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yemen riyalinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Avustralya Doları
1 OMR4.03726 AUD
5 OMR20.18630 AUD
10 OMR40.37260 AUD
20 OMR80.74520 AUD
50 OMR201.86300 AUD
100 OMR403.72600 AUD
250 OMR1009.31500 AUD
500 OMR2018.63000 AUD
1000 OMR4037.26000 AUD
2000 OMR8074.52000 AUD
5000 OMR20186.30000 AUD
10000 OMR40372.60000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Umman Riyali
1 AUD0.24769 OMR
5 AUD1.23846 OMR
10 AUD2.47693 OMR
20 AUD4.95386 OMR
50 AUD12.38465 OMR
100 AUD24.76930 OMR
250 AUD61.92325 OMR
500 AUD123.84650 OMR
1000 AUD247.69300 OMR
2000 AUD495.38600 OMR
5000 AUD1238.46500 OMR
10000 AUD2476.93000 OMR