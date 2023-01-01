bin Yemen riyalinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile OMR → GBP çevirin

1.000 omr
2.128,29 gbp

1.00000 OMR = 2.12829 GBP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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OMR → GBP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 GBP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yemen riyalinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / İngiliz Pound Sterlini
1 OMR2.12829 GBP
5 OMR10.64145 GBP
10 OMR21.28290 GBP
20 OMR42.56580 GBP
50 OMR106.41450 GBP
100 OMR212.82900 GBP
250 OMR532.07250 GBP
500 OMR1064.14500 GBP
1000 OMR2128.29000 GBP
2000 OMR4256.58000 GBP
5000 OMR10641.45000 GBP
10000 OMR21282.90000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Umman Riyali
1 GBP0.46986 OMR
5 GBP2.34930 OMR
10 GBP4.69860 OMR
20 GBP9.39720 OMR
50 GBP23.49300 OMR
100 GBP46.98600 OMR
250 GBP117.46500 OMR
500 GBP234.93000 OMR
1000 GBP469.86000 OMR
2000 GBP939.72000 OMR
5000 GBP2349.30000 OMR
10000 GBP4698.60000 OMR