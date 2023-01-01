Турецкие лиры в оманские риалы

Сконвертируйте TRY в OMR по реальному обменному курсу

1000 try
14.275 omr

1.00000 TRY = 0.01428 OMR

Среднерыночный курс в 9:59 UTC
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График изменения обменного курса TRY к OMR

1 мин. назад 1 TRY → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.0730589.02291.454951.673760.958318.5123
1GBP1.1615811.2463103.3961.689861.9441.1131421.5012
1USD0.931950.802375182.96251.35591.559820.89317.252
1INR0.01123310.009671540.012053610.01634350.01880150.01076390.207949

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Турецкая лира / Оманский риал
1 TRY0.01428 OMR
5 TRY0.07138 OMR
10 TRY0.14275 OMR
20 TRY0.28551 OMR
50 TRY0.71378 OMR
100 TRY1.42755 OMR
250 TRY3.56887 OMR
500 TRY7.13775 OMR
1000 TRY14.27550 OMR
2000 TRY28.55100 OMR
5000 TRY71.37750 OMR
10000 TRY142.75500 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Турецкая лира
1 OMR70.05020 TRY
5 OMR350.25100 TRY
10 OMR700.50200 TRY
20 OMR1401.00400 TRY
50 OMR3502.51000 TRY
100 OMR7005.02000 TRY
250 OMR17512.55000 TRY
500 OMR35025.10000 TRY
1000 OMR70050.20000 TRY
2000 OMR140100.40000 TRY
5000 OMR350251.00000 TRY
10000 OMR700502.00000 TRY