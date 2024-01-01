ليرة تركية إلى ريال عماني

تحويل TRY إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
11.205 omr

TL1.000 TRY = ر.ع.0.01120 OMR

Mid-market exchange rate at 01:48
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TRY إلى OMR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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OMR

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9381.3453.67348.702
1 EUR1.11710.843311.8893.7961.5034.10454.422
1 GBP1.3251.1861369.877111.2381.7824.86764.543
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الريال العماني
1 TRY٠٫٠١١٢٠ OMR
5 TRY٠٫٠٥٦٠٢ OMR
10 TRY٠٫١١٢٠٥ OMR
20 TRY٠٫٢٢٤١٠ OMR
50 TRY٠٫٥٦٠٢٤ OMR
100 TRY١٫١٢٠٤٨ OMR
250 TRY٢٫٨٠١٢٠ OMR
500 TRY٥٫٦٠٢٤٠ OMR
1000 TRY١١٫٢٠٤٨٠ OMR
2000 TRY٢٢٫٤٠٩٦٠ OMR
5000 TRY٥٦٫٠٢٤٠٠ OMR
10000 TRY١١٢٫٠٤٨٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / ليرة تركية
1 OMR٨٩٫٢٤٧٥٠ TRY
5 OMR٤٤٦٫٢٣٧٥٠ TRY
10 OMR٨٩٢٫٤٧٥٠٠ TRY
20 OMR١٬٧٨٤٫٩٥٠٠٠ TRY
50 OMR٤٬٤٦٢٫٣٧٥٠٠ TRY
100 OMR٨٬٩٢٤٫٧٥٠٠٠ TRY
250 OMR٢٢٬٣١١٫٨٧٥٠٠ TRY
500 OMR٤٤٬٦٢٣٫٧٥٠٠٠ TRY
1000 OMR٨٩٬٢٤٧٫٥٠٠٠٠ TRY
2000 OMR١٧٨٬٤٩٥٫٠٠٠٠٠ TRY
5000 OMR٤٤٦٬٢٣٧٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 OMR٨٩٢٬٤٧٥٫٠٠٠٠٠ TRY