دولار هونغ كونغ إلى ريال عماني

تحويل HKD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٤٩٫٢٧١ omr

1.00000 HKD = 0.04927 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:30 UTC
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HKD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065288.55311.437811.661780.964218.3103
1GBP1.152811.22805102.0911.657621.915831.1115321.1096
1USD0.93880.814299183.13281.34981.560060.905217.1895
1INR0.01129270.009795160.012028910.01623670.01876590.01088860.206772

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الريال العماني
100 HKD4.92712 OMR
200 HKD9.85424 OMR
300 HKD14.78136 OMR
500 HKD24.63560 OMR
1000 HKD49.27120 OMR
2000 HKD98.54240 OMR
2500 HKD123.17800 OMR
3000 HKD147.81360 OMR
4000 HKD197.08480 OMR
5000 HKD246.35600 OMR
10000 HKD492.71200 OMR
20000 HKD985.42400 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار هونغ كونغ
1 OMR20.29580 HKD
5 OMR101.47900 HKD
10 OMR202.95800 HKD
20 OMR405.91600 HKD
50 OMR1014.79000 HKD
100 OMR2029.58000 HKD
250 OMR5073.95000 HKD
500 OMR10147.90000 HKD
1000 OMR20295.80000 HKD
2000 OMR40591.60000 HKD
5000 OMR101479.00000 HKD
10000 OMR202958.00000 HKD