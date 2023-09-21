دولار أسترالي إلى ريال عماني

تحويل AUD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٤٧٫٢٧٦ omr

1.00000 AUD = 0.24728 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:2 UTC
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AUD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0638588.21981.434021.656310.9572518.2177
1GBP1.1583511.2323102.1881.661081.918571.1088321.1023
1USD0.939950.811491182.9251.347951.55690.899817.1243
1INR0.01133530.009785840.012059110.0162550.01877490.01085080.206503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الريال العماني
1 AUD0.24728 OMR
5 AUD1.23638 OMR
10 AUD2.47276 OMR
20 AUD4.94552 OMR
50 AUD12.36380 OMR
100 AUD24.72760 OMR
250 AUD61.81900 OMR
500 AUD123.63800 OMR
1000 AUD247.27600 OMR
2000 AUD494.55200 OMR
5000 AUD1236.38000 OMR
10000 AUD2472.76000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار أسترالي
1 OMR4.04407 AUD
5 OMR20.22035 AUD
10 OMR40.44070 AUD
20 OMR80.88140 AUD
50 OMR202.20350 AUD
100 OMR404.40700 AUD
250 OMR1011.01750 AUD
500 OMR2022.03500 AUD
1000 OMR4044.07000 AUD
2000 OMR8088.14000 AUD
5000 OMR20220.35000 AUD
10000 OMR40440.70000 AUD