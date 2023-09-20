دولار كندي إلى ريال عماني

تحويل CAD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cad
285.703 omr

1.00000 CAD = 0.28570 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:9 UTC
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CAD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064888.29851.434821.653670.957918.1992
1GBP1.1575411.23255102.2091.660861.914191.1088121.0664
1USD0.939150.811326182.9251.34751.553040.8996517.0917
1INR0.01132520.009783850.012059110.01624960.01872820.0108490.20611

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / الريال العماني
1 CAD0.28570 OMR
5 CAD1.42851 OMR
10 CAD2.85703 OMR
20 CAD5.71406 OMR
50 CAD14.28515 OMR
100 CAD28.57030 OMR
250 CAD71.42575 OMR
500 CAD142.85150 OMR
1000 CAD285.70300 OMR
2000 CAD571.40600 OMR
5000 CAD1428.51500 OMR
10000 CAD2857.03000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار كندي
1 OMR3.50014 CAD
5 OMR17.50070 CAD
10 OMR35.00140 CAD
20 OMR70.00280 CAD
50 OMR175.00700 CAD
100 OMR350.01400 CAD
250 OMR875.03500 CAD
500 OMR1750.07000 CAD
1000 OMR3500.14000 CAD
2000 OMR7000.28000 CAD
5000 OMR17500.70000 CAD
10000 OMR35001.40000 CAD