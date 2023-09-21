جنيه إسترليني إلى ريال عماني

تحويل GBP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٤٧٤٫١٤٨ omr

1.00000 GBP = 0.47415 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:54 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

GBP إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 OMR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0633588.17831.433711.654630.957318.212
1GBP1.1582111.2316102.131.660571.916441.1087621.0936
1USD0.940450.811952182.9251.34831.556060.9002517.127
1INR0.01134070.00979140.012059110.01625930.01876460.01085620.206536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الجنيه الإسترليني

GBP إلى USD

GBP إلى EUR

GBP إلى INR

GBP إلى AUD

GBP إلى JPY

GBP إلى CAD

GBP إلى CHF

GBP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه استرليني / الريال العماني
1 GBP0.47415 OMR
5 GBP2.37074 OMR
10 GBP4.74148 OMR
20 GBP9.48296 OMR
50 GBP23.70740 OMR
100 GBP47.41480 OMR
250 GBP118.53700 OMR
500 GBP237.07400 OMR
1000 GBP474.14800 OMR
2000 GBP948.29600 OMR
5000 GBP2370.74000 OMR
10000 GBP4741.48000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / جنيه استرليني
1 OMR2.10905 GBP
5 OMR10.54525 GBP
10 OMR21.09050 GBP
20 OMR42.18100 GBP
50 OMR105.45250 GBP
100 OMR210.90500 GBP
250 OMR527.26250 GBP
500 OMR1054.52500 GBP
1000 OMR2109.05000 GBP
2000 OMR4218.10000 GBP
5000 OMR10545.25000 GBP
10000 OMR21090.50000 GBP