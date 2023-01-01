روبية هندية إلى ريال عماني

تحويل INR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٤٦٫٤٢٦ omr

1.00000 INR = 0.00464 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:41 UTC
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INR إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0630588.15341.433631.655070.9572518.2077
1GBP1.1580111.23105102.0851.660191.916631.1085121.0852
1USD0.94070.812315182.9251.34861.55690.900517.1278
1INR0.01134390.009795780.012059110.01626290.01877490.01085920.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الريال العماني
1 INR0.00464 OMR
5 INR0.02321 OMR
10 INR0.04643 OMR
20 INR0.09285 OMR
50 INR0.23213 OMR
100 INR0.46426 OMR
250 INR1.16064 OMR
500 INR2.32129 OMR
1000 INR4.64257 OMR
2000 INR9.28514 OMR
5000 INR23.21285 OMR
10000 INR46.42570 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الروبية الهندية
1 OMR215.39800 INR
5 OMR1076.99000 INR
10 OMR2153.98000 INR
20 OMR4307.96000 INR
50 OMR10769.90000 INR
100 OMR21539.80000 INR
250 OMR53849.50000 INR
500 OMR107699.00000 INR
1000 OMR215398.00000 INR
2000 OMR430796.00000 INR
5000 OMR1076990.00000 INR
10000 OMR2153980.00000 INR