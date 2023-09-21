دولار أمريكي إلى ريال عماني

تحويل USD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
384.985 omr

1.00000 USD = 0.38499 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:41 UTC
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USD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.0635588.19491.433931.655980.9576518.2115
1GBP1.1579411.23145102.1181.66031.91741.108921.0865
1USD0.940250.812051182.9251.348251.557030.900417.1233
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625870.01877630.0108580.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / الريال العماني
1 USD0.38499 OMR
5 USD1.92492 OMR
10 USD3.84985 OMR
20 USD7.69970 OMR
50 USD19.24925 OMR
100 USD38.49850 OMR
250 USD96.24625 OMR
500 USD192.49250 OMR
1000 USD384.98500 OMR
2000 USD769.97000 OMR
5000 USD1924.92500 OMR
10000 USD3849.85000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار أمريكي
1 OMR2.59750 USD
5 OMR12.98750 USD
10 OMR25.97500 USD
20 OMR51.95000 USD
50 OMR129.87500 USD
100 OMR259.75000 USD
250 OMR649.37500 USD
500 OMR1298.75000 USD
1000 OMR2597.50000 USD
2000 OMR5195.00000 USD
5000 OMR12987.50000 USD
10000 OMR25975.00000 USD