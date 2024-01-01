10 ريال عماني إلى دولار أمريكي

تحويل OMR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

10 omr
25.98 usd

ر.ع.1.000 OMR = $2.598 USD

Mid-market exchange rate at 14:10
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

OMR إلى USD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11693.5881.511.6480.94821.375
1 GBP1.18111.318110.5221.7831.9461.1225.243
1 USD0.8960.759183.8491.3531.4770.84919.151
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

OMR إلى USD

OMR إلى EUR

OMR إلى GBP

OMR إلى INR

OMR إلى JPY

OMR إلى RUB

OMR إلى AUD

OMR إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الريال العماني / دولار أمريكي
1 OMR٢٫٥٩٧٥٤ USD
5 OMR١٢٫٩٨٧٧٠ USD
10 OMR٢٥٫٩٧٥٤٠ USD
20 OMR٥١٫٩٥٠٨٠ USD
50 OMR١٢٩٫٨٧٧٠٠ USD
100 OMR٢٥٩٫٧٥٤٠٠ USD
250 OMR٦٤٩٫٣٨٥٠٠ USD
500 OMR١٬٢٩٨٫٧٧٠٠٠ USD
1000 OMR٢٬٥٩٧٫٥٤٠٠٠ USD
2000 OMR٥٬١٩٥٫٠٨٠٠٠ USD
5000 OMR١٢٬٩٨٧٫٧٠٠٠٠ USD
10000 OMR٢٥٬٩٧٥٫٤٠٠٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / الريال العماني
1 USD٠٫٣٨٤٩٨ OMR
5 USD١٫٩٢٤٩٠ OMR
10 USD٣٫٨٤٩٨٠ OMR
20 USD٧٫٦٩٩٦٠ OMR
50 USD١٩٫٢٤٩٠٠ OMR
100 USD٣٨٫٤٩٨٠٠ OMR
250 USD٩٦٫٢٤٥٠٠ OMR
500 USD١٩٢٫٤٩٠٠٠ OMR
1000 USD٣٨٤٫٩٨٠٠٠ OMR
2000 USD٧٦٩٫٩٦٠٠٠ OMR
5000 USD١٬٩٢٤٫٩٠٠٠٠ OMR
10000 USD٣٬٨٤٩٫٨٠٠٠٠ OMR