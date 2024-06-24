1 دولار أمريكي إلى ريال عماني

تحويل USD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1 usd
0.385 omr

$1.000 USD = ر.ع.0.3850 OMR

Mid-market exchange rate at 22:03
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64911.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7070.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.860.953116.55210.6830.5785.29913.224

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / الريال العماني
1 USD٠٫٣٨٤٩٨ OMR
5 USD١٫٩٢٤٩٠ OMR
10 USD٣٫٨٤٩٨٠ OMR
20 USD٧٫٦٩٩٦٠ OMR
50 USD١٩٫٢٤٩٠٠ OMR
100 USD٣٨٫٤٩٨٠٠ OMR
250 USD٩٦٫٢٤٥٠٠ OMR
500 USD١٩٢٫٤٩٠٠٠ OMR
1000 USD٣٨٤٫٩٨٠٠٠ OMR
2000 USD٧٦٩٫٩٦٠٠٠ OMR
5000 USD١٬٩٢٤٫٩٠٠٠٠ OMR
10000 USD٣٬٨٤٩٫٨٠٠٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار أمريكي
1 OMR٢٫٥٩٧٥٤ USD
5 OMR١٢٫٩٨٧٧٠ USD
10 OMR٢٥٫٩٧٥٤٠ USD
20 OMR٥١٫٩٥٠٨٠ USD
50 OMR١٢٩٫٨٧٧٠٠ USD
100 OMR٢٥٩٫٧٥٤٠٠ USD
250 OMR٦٤٩٫٣٨٥٠٠ USD
500 OMR١٬٢٩٨٫٧٧٠٠٠ USD
1000 OMR٢٬٥٩٧٫٥٤٠٠٠ USD
2000 OMR٥٬١٩٥٫٠٨٠٠٠ USD
5000 OMR١٢٬٩٨٧٫٧٠٠٠٠ USD
10000 OMR٢٥٬٩٧٥٫٤٠٠٠٠ USD