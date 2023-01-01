روبية إندونيسية إلى ريال عماني

تحويل IDR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٥٫٠٤١ omr

1.00000 IDR = 0.00003 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:36 UTC
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IDR إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.066488.64841.439111.662090.963718.3135
1GBP1.1522711.2289102.1571.65841.915371.1104521.1041
1USD0.937750.813736183.12871.34951.55860.903717.1732
1INR0.01128050.009788870.012029510.01623390.01874930.01087110.206586

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الريال العماني
1 IDR0.00003 OMR
5 IDR0.00013 OMR
10 IDR0.00025 OMR
20 IDR0.00050 OMR
50 IDR0.00125 OMR
100 IDR0.00250 OMR
250 IDR0.00626 OMR
500 IDR0.01252 OMR
1000 IDR0.02504 OMR
2000 IDR0.05008 OMR
5000 IDR0.12521 OMR
10000 IDR0.25041 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الروبية الإندونيسية
1 OMR39934.50000 IDR
5 OMR199672.50000 IDR
10 OMR399345.00000 IDR
20 OMR798690.00000 IDR
50 OMR1996725.00000 IDR
100 OMR3993450.00000 IDR
250 OMR9983625.00000 IDR
500 OMR19967250.00000 IDR
1000 OMR39934500.00000 IDR
2000 OMR79869000.00000 IDR
5000 OMR199672500.00000 IDR
10000 OMR399345000.00000 IDR