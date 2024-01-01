Endonezya rupisinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile IDR → OMR çevirin

1.000.000 idr
24,659 omr

1.00000 IDR = 0.00002 OMR

06:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853671.072989.06391.453191.653540.9495618.3346
1 GBP1.1714111.25675104.3261.702211.936891.1123321.4763
1 USD0.932050.795703183.01231.354451.541190.8850517.0888
1 INR0.01122790.009585370.012046410.01631630.01856580.01066170.205859

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Umman Riyali
1 IDR0.00002 OMR
5 IDR0.00012 OMR
10 IDR0.00025 OMR
20 IDR0.00049 OMR
50 IDR0.00123 OMR
100 IDR0.00247 OMR
250 IDR0.00616 OMR
500 IDR0.01233 OMR
1000 IDR0.02466 OMR
2000 IDR0.04932 OMR
5000 IDR0.12330 OMR
10000 IDR0.24659 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Endonezya Rupisi
1 OMR40552.50000 IDR
5 OMR202762.50000 IDR
10 OMR405525.00000 IDR
20 OMR811050.00000 IDR
50 OMR2027625.00000 IDR
100 OMR4055250.00000 IDR
250 OMR10138125.00000 IDR
500 OMR20276250.00000 IDR
1000 OMR40552500.00000 IDR
2000 OMR81105000.00000 IDR
5000 OMR202762500.00000 IDR
10000 OMR405525000.00000 IDR