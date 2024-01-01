Japon yeninden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile JPY → OMR çevirin

10.000 jpy
25,645 omr

1.00000 JPY = 0.00256 OMR

08:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855421.073289.11371.453381.652090.94898518.3152
1 GBP1.1690211.25455104.1721.698971.931271.1093821.4102
1 USD0.93180.797099183.03551.354251.539410.8842517.066
1 INR0.01122160.009599490.01204310.01630930.01853920.01064910.205527

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Japon yeninden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Umman Riyali
100 JPY0.25645 OMR
1000 JPY2.56453 OMR
1500 JPY3.84680 OMR
2000 JPY5.12906 OMR
3000 JPY7.69359 OMR
5000 JPY12.82265 OMR
5400 JPY13.84846 OMR
10000 JPY25.64530 OMR
15000 JPY38.46795 OMR
20000 JPY51.29060 OMR
25000 JPY64.11325 OMR
30000 JPY76.93590 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Japon Yeni
1 OMR389.93500 JPY
5 OMR1949.67500 JPY
10 OMR3899.35000 JPY
20 OMR7798.70000 JPY
50 OMR19496.75000 JPY
100 OMR38993.50000 JPY
250 OMR97483.75000 JPY
500 OMR194967.50000 JPY
1000 OMR389935.00000 JPY
2000 OMR779870.00000 JPY
5000 OMR1949675.00000 JPY
10000 OMR3899350.00000 JPY