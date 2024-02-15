Singapur dolarından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile SGD → OMR çevirin

1.000 sgd
286,114 omr

1.00000 SGD = 0.28611 OMR

20:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0770589.40591.450731.651410.9474118.366
1 GBP1.1697211.25985104.581.696951.931691.1082121.4831
1 USD0.92850.793745183.011.346951.533270.8796517.0521
1 INR0.01118490.009562040.012046710.01622640.01847090.01059690.205422

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Umman Riyali
1 SGD0.28611 OMR
5 SGD1.43057 OMR
10 SGD2.86114 OMR
20 SGD5.72228 OMR
50 SGD14.30570 OMR
100 SGD28.61140 OMR
250 SGD71.52850 OMR
500 SGD143.05700 OMR
1000 SGD286.11400 OMR
2000 SGD572.22800 OMR
5000 SGD1430.57000 OMR
10000 SGD2861.14000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Singapur Doları
1 OMR3.49511 SGD
5 OMR17.47555 SGD
10 OMR34.95110 SGD
20 OMR69.90220 SGD
50 OMR174.75550 SGD
100 OMR349.51100 SGD
250 OMR873.77750 SGD
500 OMR1747.55500 SGD
1000 OMR3495.11000 SGD
2000 OMR6990.22000 SGD
5000 OMR17475.55000 SGD
10000 OMR34951.10000 SGD