Bulgar levasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile BGN → OMR çevirin

1.000 bgn
209,455 omr

1,000 BGN = 0,2095 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bulgar levasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Umman Riyali
1 BGN0,20946 OMR
5 BGN1,04728 OMR
10 BGN2,09455 OMR
20 BGN4,18910 OMR
50 BGN10,47275 OMR
100 BGN20,94550 OMR
250 BGN52,36375 OMR
500 BGN104,72750 OMR
1000 BGN209,45500 OMR
2000 BGN418,91000 OMR
5000 BGN1.047,27500 OMR
10000 BGN2.094,55000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Bulgar Levası
1 OMR4,77429 BGN
5 OMR23,87145 BGN
10 OMR47,74290 BGN
20 OMR95,48580 BGN
50 OMR238,71450 BGN
100 OMR477,42900 BGN
250 OMR1.193,57250 BGN
500 OMR2.387,14500 BGN
1000 OMR4.774,29000 BGN
2000 OMR9.548,58000 BGN
5000 OMR23.871,45000 BGN
10000 OMR47.742,90000 BGN