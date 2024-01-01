Romanya leyinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile RON → OMR çevirin

1.000 ron
83,273 omr

1.00000 RON = 0.08327 OMR

18:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854951.076589.35951.451181.651710.9474318.3531
1 GBP1.1696611.25915104.5211.69741.931951.1081721.4671
1 USD0.928950.794187183.00931.348051.534330.8801517.0489
1 INR0.01119080.009567440.012046810.01623970.01848380.0106030.205385

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Romanya leyinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Umman Riyali
1 RON0.08327 OMR
5 RON0.41636 OMR
10 RON0.83273 OMR
20 RON1.66546 OMR
50 RON4.16364 OMR
100 RON8.32728 OMR
250 RON20.81820 OMR
500 RON41.63640 OMR
1000 RON83.27280 OMR
2000 RON166.54560 OMR
5000 RON416.36400 OMR
10000 RON832.72800 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Rumen Leyi
1 OMR12.00870 RON
5 OMR60.04350 RON
10 OMR120.08700 RON
20 OMR240.17400 RON
50 OMR600.43500 RON
100 OMR1200.87000 RON
250 OMR3002.17500 RON
500 OMR6004.35000 RON
1000 OMR12008.70000 RON
2000 OMR24017.40000 RON
5000 OMR60043.50000 RON
10000 OMR120087.00000 RON