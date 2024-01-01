Yeni İsrail şekelinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile ILS → OMR çevirin

1.000 ils
105,614 omr

1.00000 ILS = 0.10561 OMR

06:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.0730589.07591.453291.653010.94925518.334
1 GBP1.1714111.25695104.3421.702351.93631.1119621.4761
1 USD0.931950.795577183.01191.354351.540480.8846517.0859
1 INR0.01122640.009583890.012046510.01631510.01855730.01065690.205825

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Umman Riyali
1 ILS0.10561 OMR
5 ILS0.52807 OMR
10 ILS1.05614 OMR
20 ILS2.11228 OMR
50 ILS5.28070 OMR
100 ILS10.56140 OMR
250 ILS26.40350 OMR
500 ILS52.80700 OMR
1000 ILS105.61400 OMR
2000 ILS211.22800 OMR
5000 ILS528.07000 OMR
10000 ILS1056.14000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Yeni İsrail Şekeli
1 OMR9.46844 ILS
5 OMR47.34220 ILS
10 OMR94.68440 ILS
20 OMR189.36880 ILS
50 OMR473.42200 ILS
100 OMR946.84400 ILS
250 OMR2367.11000 ILS
500 OMR4734.22000 ILS
1000 OMR9468.44000 ILS
2000 OMR18936.88000 ILS
5000 OMR47342.20000 ILS
10000 OMR94684.40000 ILS