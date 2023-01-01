bin Yeni İsrail şekelinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile ILS → OMR çevirin

1.000 ils
101,034 omr

1.00000 ILS = 0.10103 OMR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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ILS → OMR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 OMR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Umman Riyali
1 ILS0.10103 OMR
5 ILS0.50517 OMR
10 ILS1.01034 OMR
20 ILS2.02068 OMR
50 ILS5.05170 OMR
100 ILS10.10340 OMR
250 ILS25.25850 OMR
500 ILS50.51700 OMR
1000 ILS101.03400 OMR
2000 ILS202.06800 OMR
5000 ILS505.17000 OMR
10000 ILS1010.34000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Yeni İsrail Şekeli
1 OMR9.89766 ILS
5 OMR49.48830 ILS
10 OMR98.97660 ILS
20 OMR197.95320 ILS
50 OMR494.88300 ILS
100 OMR989.76600 ILS
250 OMR2474.41500 ILS
500 OMR4948.83000 ILS
1000 OMR9897.66000 ILS
2000 OMR19795.32000 ILS
5000 OMR49488.30000 ILS
10000 OMR98976.60000 ILS