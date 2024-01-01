Brezilya realinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile BRL → OMR çevirin

1.000 brl
75,222 omr

1,000 BRL = 0,07522 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Brezilya realinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BRL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BRL → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brezilya reali için en iyi döviz çiftleri

BRL → USD

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BRL → GBP

BRL → INR

BRL → JPY

BRL → RUB

BRL → AUD

BRL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brezilya Reali / Umman Riyali
1 BRL0,07522 OMR
5 BRL0,37611 OMR
10 BRL0,75222 OMR
20 BRL1,50444 OMR
50 BRL3,76109 OMR
100 BRL7,52218 OMR
250 BRL18,80545 OMR
500 BRL37,61090 OMR
1000 BRL75,22180 OMR
2000 BRL150,44360 OMR
5000 BRL376,10900 OMR
10000 BRL752,21800 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Brezilya Reali
1 OMR13,29400 BRL
5 OMR66,47000 BRL
10 OMR132,94000 BRL
20 OMR265,88000 BRL
50 OMR664,70000 BRL
100 OMR1.329,40000 BRL
250 OMR3.323,50000 BRL
500 OMR6.647,00000 BRL
1000 OMR13.294,00000 BRL
2000 OMR26.588,00000 BRL
5000 OMR66.470,00000 BRL
10000 OMR132.940,00000 BRL