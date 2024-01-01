Çin yuanından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile CNY → OMR çevirin

1.000 cny
53,196 omr

1,000 CNY = 0,05320 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çin yuanından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Umman Riyali
1 CNY0,05320 OMR
5 CNY0,26598 OMR
10 CNY0,53196 OMR
20 CNY1,06393 OMR
50 CNY2,65982 OMR
100 CNY5,31963 OMR
250 CNY13,29908 OMR
500 CNY26,59815 OMR
1000 CNY53,19630 OMR
2000 CNY106,39260 OMR
5000 CNY265,98150 OMR
10000 CNY531,96300 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Çin Yuanı RMB
1 OMR18,79830 CNY
5 OMR93,99150 CNY
10 OMR187,98300 CNY
20 OMR375,96600 CNY
50 OMR939,91500 CNY
100 OMR1.879,83000 CNY
250 OMR4.699,57500 CNY
500 OMR9.399,15000 CNY
1000 OMR18.798,30000 CNY
2000 OMR37.596,60000 CNY
5000 OMR93.991,50000 CNY
10000 OMR187.983,00000 CNY