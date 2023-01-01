500 Yemen riyalinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile OMR → CNY çevirin

500 omr
9.482,35 cny

1.00000 OMR = 18.96470 CNY

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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OMR → CNY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 CNY
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Çin Yuanı RMB
1 OMR18.96470 CNY
5 OMR94.82350 CNY
10 OMR189.64700 CNY
20 OMR379.29400 CNY
50 OMR948.23500 CNY
100 OMR1896.47000 CNY
250 OMR4741.17500 CNY
500 OMR9482.35000 CNY
1000 OMR18964.70000 CNY
2000 OMR37929.40000 CNY
5000 OMR94823.50000 CNY
10000 OMR189647.00000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Umman Riyali
1 CNY0.05273 OMR
5 CNY0.26365 OMR
10 CNY0.52730 OMR
20 CNY1.05459 OMR
50 CNY2.63648 OMR
100 CNY5.27296 OMR
250 CNY13.18240 OMR
500 CNY26.36480 OMR
1000 CNY52.72960 OMR
2000 CNY105.45920 OMR
5000 CNY263.64800 OMR
10000 CNY527.29600 OMR