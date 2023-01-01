يوان صيني إلى ريال عماني

تحويل CNY إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٥٢٫٦٨١ omr

1.00000 CNY = 0.05268 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:5 UTC
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CNY إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59361.437441.66220.964918.2092
1GBP1.155611.23165102.381.661131.920851.1150421.0427
1USD0.93830.811919183.1241.34871.559580.9052517.085
1INR0.01128750.009767560.012030210.01622520.0187620.01089040.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الريال العماني
1 CNY0.05268 OMR
5 CNY0.26341 OMR
10 CNY0.52681 OMR
20 CNY1.05363 OMR
50 CNY2.63407 OMR
100 CNY5.26813 OMR
250 CNY13.17033 OMR
500 CNY26.34065 OMR
1000 CNY52.68130 OMR
2000 CNY105.36260 OMR
5000 CNY263.40650 OMR
10000 CNY526.81300 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Chinese Yuan RMB
1 OMR18.98210 CNY
5 OMR94.91050 CNY
10 OMR189.82100 CNY
20 OMR379.64200 CNY
50 OMR949.10500 CNY
100 OMR1898.21000 CNY
250 OMR4745.52500 CNY
500 OMR9491.05000 CNY
1000 OMR18982.10000 CNY
2000 OMR37964.20000 CNY
5000 OMR94910.50000 CNY
10000 OMR189821.00000 CNY