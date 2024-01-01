1 يوان صيني إلى ريال عماني

تحويل CNY إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
0.054 omr

¥1.000 CNY = ر.ع.0.05363 OMR

Mid-market exchange rate at 09:55
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CNY إلى OMR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7951.3720.9150.7841.51683.9691.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7730.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10561.1950.965
1 EUR1.0938.5161.49910.8561.65691.7441.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الريال العماني
1 CNY٠٫٠٥٣٦٣ OMR
5 CNY٠٫٢٦٨١٤ OMR
10 CNY٠٫٥٣٦٢٩ OMR
20 CNY١٫٠٧٢٥٧ OMR
50 CNY٢٫٦٨١٤٣ OMR
100 CNY٥٫٣٦٢٨٦ OMR
250 CNY١٣٫٤٠٧١٥ OMR
500 CNY٢٦٫٨١٤٣٠ OMR
1000 CNY٥٣٫٦٢٨٦٠ OMR
2000 CNY١٠٧٫٢٥٧٢٠ OMR
5000 CNY٢٦٨٫١٤٣٠٠ OMR
10000 CNY٥٣٦٫٢٨٦٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Chinese Yuan RMB
1 OMR١٨٫٦٤٦٨٠ CNY
5 OMR٩٣٫٢٣٤٠٠ CNY
10 OMR١٨٦٫٤٦٨٠٠ CNY
20 OMR٣٧٢٫٩٣٦٠٠ CNY
50 OMR٩٣٢٫٣٤٠٠٠ CNY
100 OMR١٬٨٦٤٫٦٨٠٠٠ CNY
250 OMR٤٬٦٦١٫٧٠٠٠٠ CNY
500 OMR٩٬٣٢٣٫٤٠٠٠٠ CNY
1000 OMR١٨٬٦٤٦٫٨٠٠٠٠ CNY
2000 OMR٣٧٬٢٩٣٫٦٠٠٠٠ CNY
5000 OMR٩٣٬٢٣٤٫٠٠٠٠٠ CNY
10000 OMR١٨٦٬٤٦٨٫٠٠٠٠٠ CNY