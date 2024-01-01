5 يوان صيني إلى ريال عماني

تحويل CNY إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

5 cny
0.268 omr

¥1.000 CNY = ر.ع.0.05363 OMR

Mid-market exchange rate at 09:57
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CNY إلى OMR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7941.3720.9150.7841.51683.9681.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7730.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10561.1990.965
1 EUR1.0938.5161.49910.8561.65691.7431.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل يوان صيني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الريال العماني
1 CNY٠٫٠٥٣٦٣ OMR
5 CNY٠٫٢٦٨١٥ OMR
10 CNY٠٫٥٣٦٢٩ OMR
20 CNY١٫٠٧٢٥٨ OMR
50 CNY٢٫٦٨١٤٥ OMR
100 CNY٥٫٣٦٢٩٠ OMR
250 CNY١٣٫٤٠٧٢٥ OMR
500 CNY٢٦٫٨١٤٥٠ OMR
1000 CNY٥٣٫٦٢٩٠٠ OMR
2000 CNY١٠٧٫٢٥٨٠٠ OMR
5000 CNY٢٦٨٫١٤٥٠٠ OMR
10000 CNY٥٣٦٫٢٩٠٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Chinese Yuan RMB
1 OMR١٨٫٦٤٦٦٠ CNY
5 OMR٩٣٫٢٣٣٠٠ CNY
10 OMR١٨٦٫٤٦٦٠٠ CNY
20 OMR٣٧٢٫٩٣٢٠٠ CNY
50 OMR٩٣٢٫٣٣٠٠٠ CNY
100 OMR١٬٨٦٤٫٦٦٠٠٠ CNY
250 OMR٤٬٦٦١٫٦٥٠٠٠ CNY
500 OMR٩٬٣٢٣٫٣٠٠٠٠ CNY
1000 OMR١٨٬٦٤٦٫٦٠٠٠٠ CNY
2000 OMR٣٧٬٢٩٣٫٢٠٠٠٠ CNY
5000 OMR٩٣٬٢٣٣٫٠٠٠٠٠ CNY
10000 OMR١٨٦٬٤٦٦٫٠٠٠٠٠ CNY