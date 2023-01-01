فورنت مجري إلى ريال عماني

تحويل HUF إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٠٫٥٩١ omr

1.00000 HUF = 0.00106 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:32 UTC
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HUF إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0665588.66221.438781.661290.962618.3148
1GBP1.1522711.2289102.1581.657791.914171.1091821.1027
1USD0.93760.813736183.12991.3491.557630.902517.172
1INR0.01127880.009788730.012029410.01622760.01873730.01085650.206568

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / الريال العماني
2000 HUF2.11828 OMR
5000 HUF5.29570 OMR
10000 HUF10.59140 OMR
15000 HUF15.88710 OMR
20000 HUF21.18280 OMR
30000 HUF31.77420 OMR
40000 HUF42.36560 OMR
50000 HUF52.95700 OMR
60000 HUF63.54840 OMR
100000 HUF105.91400 OMR
150000 HUF158.87100 OMR
200000 HUF211.82800 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Hungarian Forint
1 OMR944.15800 HUF
5 OMR4720.79000 HUF
10 OMR9441.58000 HUF
20 OMR18883.16000 HUF
50 OMR47207.90000 HUF
100 OMR94415.80000 HUF
250 OMR236039.50000 HUF
500 OMR472079.00000 HUF
1000 OMR944158.00000 HUF
2000 OMR1888316.00000 HUF
5000 OMR4720790.00000 HUF
10000 OMR9441580.00000 HUF