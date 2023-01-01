ين ياباني إلى ريال عماني

تحويل JPY إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
26.120 omr

1.00000 JPY = 0.00261 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:34 UTC
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JPY إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066488.65461.436921.660670.963518.3178
1GBP1.1536711.23025102.2761.65771.915831.1115621.1323
1USD0.937750.812843183.13451.347451.557270.9035517.1772
1INR0.01127970.009777440.012028710.01620810.01873190.01086850.206619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / الريال العماني
100 JPY0.26120 OMR
1000 JPY2.61203 OMR
1500 JPY3.91804 OMR
2000 JPY5.22406 OMR
3000 JPY7.83609 OMR
5000 JPY13.06015 OMR
5400 JPY14.10496 OMR
10000 JPY26.12030 OMR
15000 JPY39.18045 OMR
20000 JPY52.24060 OMR
25000 JPY65.30075 OMR
30000 JPY78.36090 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / ين ياباني
1 OMR382.84400 JPY
5 OMR1914.22000 JPY
10 OMR3828.44000 JPY
20 OMR7656.88000 JPY
50 OMR19142.20000 JPY
100 OMR38284.40000 JPY
250 OMR95711.00000 JPY
500 OMR191422.00000 JPY
1000 OMR382844.00000 JPY
2000 OMR765688.00000 JPY
5000 OMR1914220.00000 JPY
10000 OMR3828440.00000 JPY