2000 ين ياباني إلى ريال عماني

تحويل JPY إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ jpy
٥٫١٣٩ omr

1.00000 JPY = 0.00257 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 00:33
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JPY إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 OMR → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1USD10.8224020.944551.584281.3710.89317.316351.37295
1GBP1.2159511.14851.926411.667071.085858.896321.66944
1EUR1.058650.870711.67721.451410.945457.745451.45347
1AUD0.63120.51910.59623110.8653750.5637254.618080.866606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / الريال العماني
100 JPY0.25694 OMR
1000 JPY2.56939 OMR
1500 JPY3.85408 OMR
2000 JPY5.13878 OMR
3000 JPY7.70817 OMR
5000 JPY12.84695 OMR
5400 JPY13.87471 OMR
10000 JPY25.69390 OMR
15000 JPY38.54085 OMR
20000 JPY51.38780 OMR
25000 JPY64.23475 OMR
30000 JPY77.08170 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / ين ياباني
1 OMR389.19700 JPY
5 OMR1945.98500 JPY
10 OMR3891.97000 JPY
20 OMR7783.94000 JPY
50 OMR19459.85000 JPY
100 OMR38919.70000 JPY
250 OMR97299.25000 JPY
500 OMR194598.50000 JPY
1000 OMR389197.00000 JPY
2000 OMR778394.00000 JPY
5000 OMR1945985.00000 JPY
10000 OMR3891970.00000 JPY