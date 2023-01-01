شيكل إسرائيلي جديد إلى ريال عماني

تحويل ILS إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٠٠٫٩١٩ omr

1.00000 ILS = 0.10092 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:2 UTC
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ILS إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065688.58281.43841.660330.962718.3167
1GBP1.1529411.22865102.1371.658491.914381.1099321.1194
1USD0.938450.813901183.12951.349851.558120.903417.1891
1INR0.01128890.009790770.012029410.01623790.01874330.01086740.206775

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الريال العماني
1 ILS0.10092 OMR
5 ILS0.50460 OMR
10 ILS1.00919 OMR
20 ILS2.01838 OMR
50 ILS5.04595 OMR
100 ILS10.09190 OMR
250 ILS25.22975 OMR
500 ILS50.45950 OMR
1000 ILS100.91900 OMR
2000 ILS201.83800 OMR
5000 ILS504.59500 OMR
10000 ILS1009.19000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Israeli New Sheqel
1 OMR9.90896 ILS
5 OMR49.54480 ILS
10 OMR99.08960 ILS
20 OMR198.17920 ILS
50 OMR495.44800 ILS
100 OMR990.89600 ILS
250 OMR2477.24000 ILS
500 OMR4954.48000 ILS
1000 OMR9908.96000 ILS
2000 OMR19817.92000 ILS
5000 OMR49544.80000 ILS
10000 OMR99089.60000 ILS