5,000 ريال عماني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل OMR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

5,000 omr
48,080.40 ils

ر.ع.1.000 OMR = ₪9.616 ILS

Mid-market exchange rate at 12:24
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OMR إلى ILS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2541.511.6520.94821.52
1 GBP1.1811.312110.0841.7831.951.11825.403
1 USD0.90.762183.8991.3591.4860.85219.361
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Israeli New Sheqel
1 OMR٩٫٦١٦٠٨ ILS
5 OMR٤٨٫٠٨٠٤٠ ILS
10 OMR٩٦٫١٦٠٨٠ ILS
20 OMR١٩٢٫٣٢١٦٠ ILS
50 OMR٤٨٠٫٨٠٤٠٠ ILS
100 OMR٩٦١٫٦٠٨٠٠ ILS
250 OMR٢٬٤٠٤٫٠٢٠٠٠ ILS
500 OMR٤٬٨٠٨٫٠٤٠٠٠ ILS
1000 OMR٩٬٦١٦٫٠٨٠٠٠ ILS
2000 OMR١٩٬٢٣٢٫١٦٠٠٠ ILS
5000 OMR٤٨٬٠٨٠٫٤٠٠٠٠ ILS
10000 OMR٩٦٬١٦٠٫٨٠٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الريال العماني
1 ILS٠٫١٠٣٩٩ OMR
5 ILS٠٫٥١٩٩٦ OMR
10 ILS١٫٠٣٩٩٢ OMR
20 ILS٢٫٠٧٩٨٤ OMR
50 ILS٥٫١٩٩٦٠ OMR
100 ILS١٠٫٣٩٩٢٠ OMR
250 ILS٢٥٫٩٩٨٠٠ OMR
500 ILS٥١٫٩٩٦٠٠ OMR
1000 ILS١٠٣٫٩٩٢٠٠ OMR
2000 ILS٢٠٧٫٩٨٤٠٠ OMR
5000 ILS٥١٩٫٩٦٠٠٠ OMR
10000 ILS١٬٠٣٩٫٩٢٠٠٠ OMR