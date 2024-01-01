ألف ريال عماني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل OMR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 omr
9,618.16 ils

ر.ع.1.000 OMR = ₪9.618 ILS

Mid-market exchange rate at 12:23
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OMR إلى ILS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.261.5111.6520.94821.508
1 GBP1.1811.312110.0941.7831.951.11925.391
1 USD0.90.762183.8971.3591.4860.85219.349
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Israeli New Sheqel
1 OMR٩٫٦١٨١٦ ILS
5 OMR٤٨٫٠٩٠٨٠ ILS
10 OMR٩٦٫١٨١٦٠ ILS
20 OMR١٩٢٫٣٦٣٢٠ ILS
50 OMR٤٨٠٫٩٠٨٠٠ ILS
100 OMR٩٦١٫٨١٦٠٠ ILS
250 OMR٢٬٤٠٤٫٥٤٠٠٠ ILS
500 OMR٤٬٨٠٩٫٠٨٠٠٠ ILS
1000 OMR٩٬٦١٨٫١٦٠٠٠ ILS
2000 OMR١٩٬٢٣٦٫٣٢٠٠٠ ILS
5000 OMR٤٨٬٠٩٠٫٨٠٠٠٠ ILS
10000 OMR٩٦٬١٨١٫٦٠٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الريال العماني
1 ILS٠٫١٠٣٩٧ OMR
5 ILS٠٫٥١٩٨٥ OMR
10 ILS١٫٠٣٩٧٠ OMR
20 ILS٢٫٠٧٩٤٠ OMR
50 ILS٥٫١٩٨٥٠ OMR
100 ILS١٠٫٣٩٧٠٠ OMR
250 ILS٢٥٫٩٩٢٥٠ OMR
500 ILS٥١٫٩٨٥٠٠ OMR
1000 ILS١٠٣٫٩٧٠٠٠ OMR
2000 ILS٢٠٧٫٩٤٠٠٠ OMR
5000 ILS٥١٩٫٨٥٠٠٠ OMR
10000 ILS١٬٠٣٩٫٧٠٠٠٠ OMR