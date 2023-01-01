الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ريال عماني

تحويل CZK إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
168.001 omr

1.00000 CZK = 0.01680 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:8 UTC
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CZK إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.065888.61331.43831.663750.9671518.2293
1GBP1.154211.23015102.2781.660091.920311.1162921.0404
1USD0.93830.812909183.14251.34951.561040.907617.1039
1INR0.0112850.00977730.012027510.01623120.01877540.01091620.205718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الريال العماني
1 CZK0.01680 OMR
5 CZK0.08400 OMR
10 CZK0.16800 OMR
20 CZK0.33600 OMR
50 CZK0.84000 OMR
100 CZK1.68001 OMR
250 CZK4.20002 OMR
500 CZK8.40005 OMR
1000 CZK16.80010 OMR
2000 CZK33.60020 OMR
5000 CZK84.00050 OMR
10000 CZK168.00100 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 OMR59.52350 CZK
5 OMR297.61750 CZK
10 OMR595.23500 CZK
20 OMR1190.47000 CZK
50 OMR2976.17500 CZK
100 OMR5952.35000 CZK
250 OMR14880.87500 CZK
500 OMR29761.75000 CZK
1000 OMR59523.50000 CZK
2000 OMR119047.00000 CZK
5000 OMR297617.50000 CZK
10000 OMR595235.00000 CZK