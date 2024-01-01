ألف الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ريال عماني

تحويل CZK إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 czk
16.717 omr

Kč1.000 CZK = ر.ع.0.01672 OMR

Mid-market exchange rate at 21:57
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CZK إلى OMR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.654.30791.78836.6820.946
1 USD0.91510.7831,369.973.93983.96333.5550.865
1 GBP1.1681.27711,749.455.03107.2242.851.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الريال العماني
1 CZK٠٫٠١٦٧٢ OMR
5 CZK٠٫٠٨٣٥٨ OMR
10 CZK٠٫١٦٧١٧ OMR
20 CZK٠٫٣٣٤٣٣ OMR
50 CZK٠٫٨٣٥٨٤ OMR
100 CZK١٫٦٧١٦٧ OMR
250 CZK٤٫١٧٩١٨ OMR
500 CZK٨٫٣٥٨٣٥ OMR
1000 CZK١٦٫٧١٦٧٠ OMR
2000 CZK٣٣٫٤٣٣٤٠ OMR
5000 CZK٨٣٫٥٨٣٥٠ OMR
10000 CZK١٦٧٫١٦٧٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 OMR٥٩٫٨٢٠٣٠ CZK
5 OMR٢٩٩٫١٠١٥٠ CZK
10 OMR٥٩٨٫٢٠٣٠٠ CZK
20 OMR١٬١٩٦٫٤٠٦٠٠ CZK
50 OMR٢٬٩٩١٫٠١٥٠٠ CZK
100 OMR٥٬٩٨٢٫٠٣٠٠٠ CZK
250 OMR١٤٬٩٥٥٫٠٧٥٠٠ CZK
500 OMR٢٩٬٩١٠٫١٥٠٠٠ CZK
1000 OMR٥٩٬٨٢٠٫٣٠٠٠٠ CZK
2000 OMR١١٩٬٦٤٠٫٦٠٠٠٠ CZK
5000 OMR٢٩٩٬١٠١٫٥٠٠٠٠ CZK
10000 OMR٥٩٨٬٢٠٣٫٠٠٠٠٠ CZK