ليف بلغاري إلى ريال عماني

تحويل BGN إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٢٠٩٫٣٤٧ omr

1.00000 BGN = 0.20935 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:5 UTC
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BGN إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863151.0633588.35381.434461.659670.957218.2138
1GBP1.1585511.23195102.3631.66191.922821.1089621.1017
1USD0.940450.811721183.091.3491.560790.917.1287
1INR0.01131810.009769180.012035110.01623540.01878440.01083160.206146

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / الريال العماني
1 BGN0.20935 OMR
5 BGN1.04673 OMR
10 BGN2.09347 OMR
20 BGN4.18694 OMR
50 BGN10.46735 OMR
100 BGN20.93470 OMR
250 BGN52.33675 OMR
500 BGN104.67350 OMR
1000 BGN209.34700 OMR
2000 BGN418.69400 OMR
5000 BGN1046.73500 OMR
10000 BGN2093.47000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / لياف بلغاري
1 OMR4.77676 BGN
5 OMR23.88380 BGN
10 OMR47.76760 BGN
20 OMR95.53520 BGN
50 OMR238.83800 BGN
100 OMR477.67600 BGN
250 OMR1194.19000 BGN
500 OMR2388.38000 BGN
1000 OMR4776.76000 BGN
2000 OMR9553.52000 BGN
5000 OMR23883.80000 BGN
10000 OMR47767.60000 BGN