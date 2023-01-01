رينغيت ماليزي إلى ريال عماني

تحويل MYR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
82.060 omr

1.00000 MYR = 0.08206 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:41 UTC
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MYR إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066288.631.436971.661910.964718.3674
1GBP1.152811.2291102.1711.656521.915831.1121121.1737
1USD0.93790.813603183.1271.347751.558720.904817.227
1INR0.01128290.009787480.012029810.01621310.01875110.01088460.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الريال العماني
1 MYR0.08206 OMR
5 MYR0.41030 OMR
10 MYR0.82060 OMR
20 MYR1.64120 OMR
50 MYR4.10300 OMR
100 MYR8.20601 OMR
250 MYR20.51502 OMR
500 MYR41.03005 OMR
1000 MYR82.06010 OMR
2000 MYR164.12020 OMR
5000 MYR410.30050 OMR
10000 MYR820.60100 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / رينغيت ماليزي
1 OMR12.18620 MYR
5 OMR60.93100 MYR
10 OMR121.86200 MYR
20 OMR243.72400 MYR
50 OMR609.31000 MYR
100 OMR1218.62000 MYR
250 OMR3046.55000 MYR
500 OMR6093.10000 MYR
1000 OMR12186.20000 MYR
2000 OMR24372.40000 MYR
5000 OMR60931.00000 MYR
10000 OMR121862.00000 MYR