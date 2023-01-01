فرنك سويسري إلى ريال عماني

تحويل CHF إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٤٢٧٫٨٠٩ omr

1.00000 CHF = 0.42781 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:18 UTC
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CHF إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434721.657040.957418.2217
1GBP1.1581411.23215102.1761.661621.919091.1088121.1034
1USD0.939950.811589182.9251.348551.557510.899917.1273
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626230.01878220.0108520.20654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الريال العماني
1 CHF0.42781 OMR
5 CHF2.13904 OMR
10 CHF4.27809 OMR
20 CHF8.55618 OMR
50 CHF21.39045 OMR
100 CHF42.78090 OMR
250 CHF106.95225 OMR
500 CHF213.90450 OMR
1000 CHF427.80900 OMR
2000 CHF855.61800 OMR
5000 CHF2139.04500 OMR
10000 CHF4278.09000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الفرنك السويسري
1 OMR2.33749 CHF
5 OMR11.68745 CHF
10 OMR23.37490 CHF
20 OMR46.74980 CHF
50 OMR116.87450 CHF
100 OMR233.74900 CHF
250 OMR584.37250 CHF
500 OMR1168.74500 CHF
1000 OMR2337.49000 CHF
2000 OMR4674.98000 CHF
5000 OMR11687.45000 CHF
10000 OMR23374.90000 CHF