100 فرنك سويسري إلى ريال عماني

تحويل CHF إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ chf
٤٤٫٠٢٠ omr

1.00000 CHF = 0.44020 OMR

Mid-market exchange rate at 11:18
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أعلى العملات

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1 USD10.92740.79472383.38651.356551.51263144.5651.62509
1 EUR1.078310.856989.91571.462771.63107155.871.75234
1 GBP1.25831.1671104.9251.706951.90334181.9062.04485
1 INR0.01199230.01112150.009530610.01626820.018141.733670.0194887

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الريال العماني
1 CHF0.44020 OMR
5 CHF2.20100 OMR
10 CHF4.40201 OMR
20 CHF8.80402 OMR
50 CHF22.01005 OMR
100 CHF44.02010 OMR
250 CHF110.05025 OMR
500 CHF220.10050 OMR
1000 CHF440.20100 OMR
2000 CHF880.40200 OMR
5000 CHF2201.00500 OMR
10000 CHF4402.01000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الفرنك السويسري
1 OMR2.27169 CHF
5 OMR11.35845 CHF
10 OMR22.71690 CHF
20 OMR45.43380 CHF
50 OMR113.58450 CHF
100 OMR227.16900 CHF
250 OMR567.92250 CHF
500 OMR1135.84500 CHF
1000 OMR2271.69000 CHF
2000 OMR4543.38000 CHF
5000 OMR11358.45000 CHF
10000 OMR22716.90000 CHF