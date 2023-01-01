كرونة نروجية إلى ريال عماني

تحويل NOK إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
35.743 omr

1.00000 NOK = 0.03574 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:16 UTC
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NOK إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.065788.32471.43631.663080.964518.3585
1GBP1.1530711.22875101.8381.656051.917521.1121421.1673
1USD0.938350.813835182.87951.347751.560550.90517.2267
1INR0.01132190.00981950.012065710.01626160.01882910.01091950.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / الريال العماني
1 NOK0.03574 OMR
5 NOK0.17871 OMR
10 NOK0.35743 OMR
20 NOK0.71486 OMR
50 NOK1.78714 OMR
100 NOK3.57428 OMR
250 NOK8.93570 OMR
500 NOK17.87140 OMR
1000 NOK35.74280 OMR
2000 NOK71.48560 OMR
5000 NOK178.71400 OMR
10000 NOK357.42800 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / كروني نرويجي
1 OMR27.97760 NOK
5 OMR139.88800 NOK
10 OMR279.77600 NOK
20 OMR559.55200 NOK
50 OMR1398.88000 NOK
100 OMR2797.76000 NOK
250 OMR6994.40000 NOK
500 OMR13988.80000 NOK
1000 OMR27977.60000 NOK
2000 OMR55955.20000 NOK
5000 OMR139888.00000 NOK
10000 OMR279776.00000 NOK