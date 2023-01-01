Норвежские кроны в оманские риалы

Сконвертируйте NOK в OMR по реальному обменному курсу

1 000 nok
36,026 omr

1.00000 NOK = 0.03603 OMR

Среднерыночный курс в 2:16 UTC
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График изменения обменного курса NOK к OMR

1 мин. назад 1 NOK → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861151.0752589.11031.458311.67680.958918.5378
1GBP1.1612411.24865103.4811.693481.947211.1135121.5274
1USD0.930050.800865182.8741.356251.559450.8918517.2405
1INR0.01122210.009663650.012066510.01636520.01881720.01076150.208033

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Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Норвежская крона / Оманский риал
1 NOK0.03603 OMR
5 NOK0.18013 OMR
10 NOK0.36026 OMR
20 NOK0.72052 OMR
50 NOK1.80130 OMR
100 NOK3.60260 OMR
250 NOK9.00650 OMR
500 NOK18.01300 OMR
1000 NOK36.02600 OMR
2000 NOK72.05200 OMR
5000 NOK180.13000 OMR
10000 NOK360.26000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Норвежская крона
1 OMR27.75770 NOK
5 OMR138.78850 NOK
10 OMR277.57700 NOK
20 OMR555.15400 NOK
50 OMR1387.88500 NOK
100 OMR2775.77000 NOK
250 OMR6939.42500 NOK
500 OMR13878.85000 NOK
1000 OMR27757.70000 NOK
2000 OMR55515.40000 NOK
5000 OMR138788.50000 NOK
10000 OMR277577.00000 NOK