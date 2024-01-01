500 оманских риалов в норвежские кроны

Сконвертируйте OMR в NOK по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = kr28,57 NOK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к NOK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NOK
1 OMR в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий28,772928,7729
Низкий27,794327,0002
В среднем28,406827,8455
Изменение2.81%1.78%
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Соотношение 1 OMR к NOK

За последние 30 дней максимальный курс OMR к NOK составил 28,7729, а минимальный — 27,7943. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 28,4068. Изменение курса OMR к NOK в процентном соотношении составило 2.81.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к NOK составил 28,7729, а минимальный — 27,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 27,8455. Изменение курса OMR к NOK в процентном соотношении составило 1.78.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Норвежская крона
1 OMR28,57430 NOK
5 OMR142,87150 NOK
10 OMR285,74300 NOK
20 OMR571,48600 NOK
50 OMR1 428,71500 NOK
100 OMR2 857,43000 NOK
250 OMR7 143,57500 NOK
500 OMR14 287,15000 NOK
1000 OMR28 574,30000 NOK
2000 OMR57 148,60000 NOK
5000 OMR142 871,50000 NOK
10000 OMR285 743,00000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Оманский риал
1 NOK0,03500 OMR
5 NOK0,17498 OMR
10 NOK0,34996 OMR
20 NOK0,69993 OMR
50 NOK1,74983 OMR
100 NOK3,49965 OMR
250 NOK8,74913 OMR
500 NOK17,49825 OMR
1000 NOK34,99650 OMR
2000 NOK69,99300 OMR
5000 NOK174,98250 OMR
10000 NOK349,96500 OMR