Новые израильские шекели в оманские риалы

Сконвертируйте ILS в OMR по реальному обменному курсу

1 000 ils
105,514 omr

₪1,000 ILS = ر.ع.0,1055 OMR

Среднерыночный курс в 15:52
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1 ILS в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10700,1070
Низкий0,10200,1013
В среднем0,10400,1037
Изменить1.92%3.27%
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Соотношение 1 ILS к OMR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к OMR составил 0,1070, а минимальный — 0,1020. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1040. Изменение курса ILS к OMR в процентном соотношении составило 1.92.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к OMR составил 0,1070, а минимальный — 0,1013. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1037. Изменение курса ILS к OMR в процентном соотношении составило 3.27.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1581,4951,6270,96719,542
1 GBP1,18711,292108,1671,7741,9311,14823,188
1 USD0,9180,774183,7241,3731,4950,88917,948
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Оманский риал
1 ILS0,10551 OMR
5 ILS0,52757 OMR
10 ILS1,05514 OMR
20 ILS2,11028 OMR
50 ILS5,27570 OMR
100 ILS10,55140 OMR
250 ILS26,37850 OMR
500 ILS52,75700 OMR
1000 ILS105,51400 OMR
2000 ILS211,02800 OMR
5000 ILS527,57000 OMR
10000 ILS1 055,14000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Израильский новый шекель
1 OMR9,47741 ILS
5 OMR47,38705 ILS
10 OMR94,77410 ILS
20 OMR189,54820 ILS
50 OMR473,87050 ILS
100 OMR947,74100 ILS
250 OMR2 369,35250 ILS
500 OMR4 738,70500 ILS
1000 OMR9 477,41000 ILS
2000 OMR18 954,82000 ILS
5000 OMR47 387,05000 ILS
10000 OMR94 774,10000 ILS